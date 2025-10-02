Ричмонд
Участок какой улицы нужно объезжать в Алматы до утра 3 октября

В Алматы на ночь ограничат движение транспорта на участке ул. Оспанова из-за работ по арыку, сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба акимата Алматы

Об этом сегодня, 2 октября 2025 года, рассказали в пресс-службе акимата южной столицы:

В рамках реализации проекта по строительству и реконструкции арычной сети ливневой канализации в восточной части города Управление экологии и окружающей среды совместно с подрядной организацией ТОО «Компания АлматыДорСтрой» проведет работы по строительству перехода арычной сети по ул. Оспанова. В связи с этим движение автотранспорта будет временно ограничено на участке ул. Оспанова от ЖК «Эдельвейс» до ул. Жамакаева с 22:00 2 октября до 06:00 3 октября.