Участок какой улицы нужно объезжать в Алматы до утра 3 октября

В рамках реализации проекта по строительству и реконструкции арычной сети ливневой канализации в восточной части города Управление экологии и окружающей среды совместно с подрядной организацией ТОО «Компания АлматыДорСтрой» проведет работы по строительству перехода арычной сети по ул. Оспанова. В связи с этим движение автотранспорта будет временно ограничено на участке ул. Оспанова от ЖК «Эдельвейс» до ул. Жамакаева с 22:00 2 октября до 06:00 3 октября.