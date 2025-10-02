Ричмонд
Баканов рассказал о планах по запуску низкоорбитальной спутниковой связи

Глава «Роскосмоса» Баканов: низкоорбитальную спутниковую связь запустят к 2027 г.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Полноценный коммерческий сервис спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки, созданной частной компанией, заработает к 2027 году, сообщил в четверг гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«К 2027 году планируется запуск полноценного коммерческого сервиса», — говорится в презентации, которую Баканов представил на конференции Satcomrus.

Он напомнил, что на первом этапе планируется развёртывание 325 спутников. Первые 16 серийных аппаратов будут запущены в декабре 2025 года.