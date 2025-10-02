Ричмонд
Новая ж/д дорога свяжет Башкирию с зарубежьем и другими регионами страны

Проект крупнейшего инфраструктурного объекта для республики обсуждался в Москве на встрече с первым заместителем министра экономического развития России Максимом Колесниковым.

Источник: Башинформ

Как сообщил премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, в рамках встречи обсуждался масштабный проект строительства железнодорожной ветки «Сибай — Подольск — Новорудная».

Эта дорога свяжет Башкирию с Казахстаном, странами Центральной Азии, Китаем, а также районами Нижней Волги и Кавказа. Маршрут значительно ускорит грузовые и пассажирские перевозки, расширит экспортные возможности, создаст рабочие места и подстегнёт экономический рост регионов.

По словам Андрея Назарова, проект важный и амбициозный, объединяет усилия государства, бизнеса и регионов.

По информации правительства региона, уже подписаны договоры, подготовлены планы действий и решены многие технические вопросы. Дальше предстоит изучить местность и рассчитать экономику проекта.