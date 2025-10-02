В Нижнем Новгороде пройдет образовательная программа для волонтеров

«Наша главная задача — дать волонтерам не просто теорию, а реальные инструменты для роста и более эффективной работы. Программа построена на трех ключевых столпах, которые определяют настоящий успех: сильная команда, узнаваемый личный бренд и конкретные практические навыки. Это история о том, как делать добро не только от сердца, но и с умом — эффективно, устойчиво и заметно для общества. И самое важное — мы создаем пространство для появления новых лидеров. Тех, кто сможет повести за собой, генерировать идеи и реализовывать их на высоком уровне», — отметила генеральный директор волонтерского центра Нижегородской области Мария Самоделкина.