В Нижнем Новгороде пройдет образовательная программа для волонтеров

Образовательная программа для волонтеров состоится в Нижнем Новгороде в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Программа включает три ключевых модуля: «ПРО команду», где участники узнают о построении и работе в команде, «ПРО вас», посвященный личному бренду волонтера, и «ПРО навыки», в рамках которого слушатели освоят практические навыки. Все участники получат дипломы о прохождении курса. 15 наиболее активных и результативных слушателей будут награждены сертификатами о повышении квалификации установленного образца. Подать заявку на участие можно до 3 октября по ссылке.
«Наша главная задача — дать волонтерам не просто теорию, а реальные инструменты для роста и более эффективной работы. Программа построена на трех ключевых столпах, которые определяют настоящий успех: сильная команда, узнаваемый личный бренд и конкретные практические навыки. Это история о том, как делать добро не только от сердца, но и с умом — эффективно, устойчиво и заметно для общества. И самое важное — мы создаем пространство для появления новых лидеров. Тех, кто сможет повести за собой, генерировать идеи и реализовывать их на высоком уровне», — отметила генеральный директор волонтерского центра Нижегородской области Мария Самоделкина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.