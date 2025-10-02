В Челябинске открыли новый способ обработки почвы с помощью сжатого воздуха

Способ обработки почвы чизельным плугом с помощью сжатого воздуха разработали ученые Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУрГАУ) и инженеры Челябинского компрессорного завода. Этот метод повысит качество почвы и урожайность, что отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства Челябинской области.
Новый агрегат создает воздушную подушку между почвой и рабочим органом плуга, что снижает потребность в тяговом усилии трактора. Кроме того, поток воздуха способствует крошению почвы и улучшает качество обработки. В ходе уже проведенных работ было доказано, что применение пневматического плуга дает повышение производительности пахотного агрегата до 68% и в два раза более устойчивый ход рабочего органа. Новая технология поможет бороться с проблемами уплотнения и ветровой эрозии почвы и сократить количество проходов техники.
«В Челябинской области до трети почв — солонцеватые черноземы, перемежаемые с обычным черноземом. Они довольно сложные для обработки, у них короткий период так называемой физической спелости. Поэтому здесь нужен особый подход к способам обработки почвы, к орудиям для такой обработки. Сегодня мы ведем эксперимент: на поле будут применены три способа обработки почвы. В следующем году здесь будет произведен посев, а позже будут оценены последствия обработки почвы», — отметил главный научный сотрудник ЮУрГАУ, профессор Алексей Панфилов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.