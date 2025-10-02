В Челябинске открыли новый способ обработки почвы с помощью сжатого воздуха

«В Челябинской области до трети почв — солонцеватые черноземы, перемежаемые с обычным черноземом. Они довольно сложные для обработки, у них короткий период так называемой физической спелости. Поэтому здесь нужен особый подход к способам обработки почвы, к орудиям для такой обработки. Сегодня мы ведем эксперимент: на поле будут применены три способа обработки почвы. В следующем году здесь будет произведен посев, а позже будут оценены последствия обработки почвы», — отметил главный научный сотрудник ЮУрГАУ, профессор Алексей Панфилов.