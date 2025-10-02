В лесах Нижегородской области собрали 120 кубометров мусора

«Для нас такие акции — это гораздо больше, чем просто субботник. Это продолжение нашего главного принципа: не словами, а делами проявлять заботу о своей Родине. Масштаб сегодняшнего мероприятия в Борском районе впечатляет — несколько десятков человек, объединенных одной целью, смогли ликвидировать многолетние очаги загрязнения. Это наглядный пример того, как сила коллективного действия способна решать серьезные проблемы», — подчеркнула руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.