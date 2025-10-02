В лесах Нижегородской области собрали 120 кубометров мусора

Около 120 кубометров мусора собрали во время субботника в лесах около деревни Темряшино Нижегородской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Субботник стал частью Всероссийской осенней акции «Зеленая Россия», которая проходит по всей стране с 6 по 27 сентября. В мероприятии приняли участие более 50 добровольцев. Силами волонтеров, школьников и сотрудников администрации города Бора были убраны залежи бытового и строительного мусора. Чтобы принять участие в других субботниках, необходимо подать заявку по ссылке.
«Для нас такие акции — это гораздо больше, чем просто субботник. Это продолжение нашего главного принципа: не словами, а делами проявлять заботу о своей Родине. Масштаб сегодняшнего мероприятия в Борском районе впечатляет — несколько десятков человек, объединенных одной целью, смогли ликвидировать многолетние очаги загрязнения. Это наглядный пример того, как сила коллективного действия способна решать серьезные проблемы», — подчеркнула руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.