В Иркутске передали здание фонду «Защитники Отечества»

В Иркутске состоялась торжественная передача здания региональному филиалу фонда «Защитники Отечества». Муниципальное нежилое помещение на улице Российской, 13/1 было передано в безвозмездное пользование, соответствующая запись уже внесена в ЕГРН. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города. В здании полностью выполнен капитальный ремонт: обновлен фасад, заменены инженерные коммуникации, проведена перепланировка и ремонт кровли. Прилегающая территория также благоустроена — восстановлено асфальтовое покрытие.
— Все вместе мы реализовали важный проект. Это очередной пример сплоченной работы всех уровней власти, социально ответственных компаний. В итоге в центре города созданы удобные и комфортные помещения, которые полностью отвечают потребностям Фонда. Я благодарен землякам, кто по мере сил и возможностей участвует в подобного рода помощи. Продолжаем поддерживать бойцов СВО и их близких, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Как сообщила руководитель регионального филиала Юлия Домашевская, помещение оснащено необходимой мебелью и оборудованием, созданы рабочие места, обеспечена доступность для маломобильных граждан.