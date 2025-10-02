В Иркутске передали здание фонду «Защитники Отечества»

— Все вместе мы реализовали важный проект. Это очередной пример сплоченной работы всех уровней власти, социально ответственных компаний. В итоге в центре города созданы удобные и комфортные помещения, которые полностью отвечают потребностям Фонда. Я благодарен землякам, кто по мере сил и возможностей участвует в подобного рода помощи. Продолжаем поддерживать бойцов СВО и их близких, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.