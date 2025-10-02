Оранжевый уровень опасности: МЧС предупреждает о заморозках

Прохладно будет не только ночью, но и днем в пятницу. 3 октября в Брестской и Гродненской областях, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется всего до 3℃ тепла. На градус выше будет в Минском регионе. В Витебске, Могилеве и Гомеле ожидается до +5℃.