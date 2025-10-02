Оранжевый уровень опасности: МЧС предупреждает о заморозках

Прохладно будет не только ночью, но и днем в пятницу. 3 октября в Брестской и Гродненской областях, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется всего до 3℃ тепла. На градус выше будет в Минском регионе. В Витебске, Могилеве и Гомеле ожидается до +5℃.
Советы МЧС в связи с заморозками.
В связи с резким похолоданием специалисты МЧС предупреждают о неблагоприятных последствиях: повреждении и гибели сельскохозяйственных растений.
Предприятиям АПК рекомендуется принять предупредительные меры для минимизации последствий ночных заморозков, проверить готовность спецтехники и оборудования для проведения при необходимости аварийно-восстановительных работ.
Хозяевам частных подворий и приусадебных участков спасатели советуют укрыть растения пленкой или спандбондом, не оставлять на полях картофель и корнеплоды без укрытия.
Кроме того, спасатели напоминают о повышенном риске пожаров в отопительный период и необходимости соблюдать меры предосторожности.