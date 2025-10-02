Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оранжевый уровень опасности: МЧС предупреждает о заморозках

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Ночные заморозки от 0℃ до −2℃ прогнозируются во всех областях Беларуси, таковы данные Белгидромета, опубликованные на официальном сайте.

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 94% 767 мм рт. ст. +16°
Источник: Sputnik.by

Прохладно будет не только ночью, но и днем в пятницу. 3 октября в Брестской и Гродненской областях, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется всего до 3℃ тепла. На градус выше будет в Минском регионе. В Витебске, Могилеве и Гомеле ожидается до +5℃.

Советы МЧС в связи с заморозками.

В связи с резким похолоданием специалисты МЧС предупреждают о неблагоприятных последствиях: повреждении и гибели сельскохозяйственных растений.

Предприятиям АПК рекомендуется принять предупредительные меры для минимизации последствий ночных заморозков, проверить готовность спецтехники и оборудования для проведения при необходимости аварийно-восстановительных работ.

Хозяевам частных подворий и приусадебных участков спасатели советуют укрыть растения пленкой или спандбондом, не оставлять на полях картофель и корнеплоды без укрытия.

Кроме того, спасатели напоминают о повышенном риске пожаров в отопительный период и необходимости соблюдать меры предосторожности.