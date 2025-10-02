Ташкент потратит 10 миллиардов сумов на закупку и посадку сезонных цветов

Речь идёт именно о сезонных цветах, которые традиционно высаживают весной, летом и осенью. С наступлением холодов они погибают, и через несколько месяцев всё нужно будет сажать заново.
Такая практика — не редкость. В большинстве крупных городов мира цветочное оформление улиц считается частью благоустройства. Однако в Узбекистане уже не первый год ведутся споры: стоит ли на это тратить бюджетные средства?
Одни пользователи отмечают: красивый город — это лицо столицы, это позитивное настроение, туризм, ухоженные улицы. Другие — более критичны: сезонные цветы — это слишком дорогая и недолговечная роскошь, которая нередко используется для «освоения» средств и коррупционных схем. Третьи же уверены, что в условиях, когда в школах не хватает компьютеров и учебников, тратить миллиарды на клумбы — как минимум, неуместно.
А что думаете вы? Стоит ли городским властям продолжать тратить миллиарды на сезонные цветы, или всё-таки пора пересмотреть приоритеты и инвестировать в что-то более нужное?