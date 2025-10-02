Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ташкент потратит 10 миллиардов сумов на закупку и посадку сезонных цветов

Vaib.uz (Узбекистан. 2 октября). Депутаты Ташкентского городского Кенгаша приняли решение выделить 10 миллиардов сумов из бюджета на закупку и посадку сезонных цветов. Эти средства будут распределены между районами столицы, и больше всего получат Мирзо-Улугбекский (1,2 млрд сумов), Юнусабадский (1,1 млрд) и Чиланзарский (1 млрд) районы.

Источник: Vaib.Uz

Речь идёт именно о сезонных цветах, которые традиционно высаживают весной, летом и осенью. С наступлением холодов они погибают, и через несколько месяцев всё нужно будет сажать заново.

Такая практика — не редкость. В большинстве крупных городов мира цветочное оформление улиц считается частью благоустройства. Однако в Узбекистане уже не первый год ведутся споры: стоит ли на это тратить бюджетные средства?

Одни пользователи отмечают: красивый город — это лицо столицы, это позитивное настроение, туризм, ухоженные улицы. Другие — более критичны: сезонные цветы — это слишком дорогая и недолговечная роскошь, которая нередко используется для «освоения» средств и коррупционных схем. Третьи же уверены, что в условиях, когда в школах не хватает компьютеров и учебников, тратить миллиарды на клумбы — как минимум, неуместно.

А что думаете вы? Стоит ли городским властям продолжать тратить миллиарды на сезонные цветы, или всё-таки пора пересмотреть приоритеты и инвестировать в что-то более нужное?