Без воды остался центр Уральска из-за аварий на водопроводе

Авария также произошла на улице Молдавская, 11. В результате без водоснабжения остались жители домов на проспекте Абая, улицах Ярославская, Щурихина, Черекаева, Акотау, Жезказган, Героя Советского Союза Куличева, Тайказан, Школьной, Арал, Затонной, Хиуаз Доспановой, Ростошинской и Молдавской, а также на Школьном и втором Школьном переулках. Кроме того, вода была отключена в школах № 8 и № 25. Ориентировочно подача воды будет возобновлена с 23:00 2 октября до 06:00 3 октября.