Без воды остался центр Уральска из-за аварий на водопроводе

«Водопроводная авария оставила без воды центр Уральска. Коммунальщики устраняют аварии по двум адресам», — говорится в сообщении.
В ТОО «Батыс су арнасы» сообщили, что 1 октября из-за аварии на водопроводе диаметром 200 мм на улице Досмухамедова, 37 была приостановлена подача холодной воды. Без водоснабжения остались здания по улицам Досмухамедова (№ 14, 16 — департамент казначейства по ЗКО, № 6/1 — Ұлттық банк, № 45 — управление финансов ЗКО), Аманжолова (№ 98, 100, 102, 104, 108 — Уральский гуманитарно-технический колледж, а также дома № 77 и 79), Д. Нурпеисовой (№ 12/1), проспекту Н. Назарбаева (№ 180, 180/в, 180б, 182), Жунисова (№ 99 и 99/1), а также частный сектор по улице Досмухамедова.
«Ремонтно-восстановительные работы запланированы на утро, в данный момент проводится согласование с коммунальными службами. В целях удобства жителей подача воды будет возобновлена в период с 22:00 до 00:00, чтобы жильцы имели возможность сделать необходимый запас воды. Ориентировочное время отключения с 20:00 1 октября до устранения водопроводной аварии. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщили в ТОО «Батыс су арнасы».
Авария также произошла на улице Молдавская, 11. В результате без водоснабжения остались жители домов на проспекте Абая, улицах Ярославская, Щурихина, Черекаева, Акотау, Жезказган, Героя Советского Союза Куличева, Тайказан, Школьной, Арал, Затонной, Хиуаз Доспановой, Ростошинской и Молдавской, а также на Школьном и втором Школьном переулках. Кроме того, вода была отключена в школах № 8 и № 25. Ориентировочно подача воды будет возобновлена с 23:00 2 октября до 06:00 3 октября.