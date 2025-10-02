В Прикамье среднюю продолжительность жизни планируют увеличить до 78 лет

На заседании правительства Пермского края в Международный день пожилых людей обсудили программу поддержки старшего поколения. В регионе проживает более 739 тысяч человек старше 55 лет — это почти треть населения. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Пермского края.
По новой классификации ВОЗ, люди 45−59 лет считаются среднего возраста, 60−74 — пожилыми, а старше 90 — долгожителями. Власти ставят задачу увеличить среднюю продолжительность жизни в крае до 78 лет к 2030 году.
В 2025 году диспансеризацию пройдут почти 90% пожилых жителей — более 418 тысяч человек. Система социального ухода охватывает 26 тысяч человек, из них 23 тысячи получают помощь на дому, а 3 тысячи находятся в учреждениях круглосуточного пребывания.