В Прикамье среднюю продолжительность жизни планируют увеличить до 78 лет

В 2025 году диспансеризацию пройдут почти 90% пожилых жителей — более 418 тысяч человек. Система социального ухода охватывает 26 тысяч человек, из них 23 тысячи получают помощь на дому, а 3 тысячи находятся в учреждениях круглосуточного пребывания.