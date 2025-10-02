Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летние электрички Самара — Курумоч отменяются с 20 октября

Самарцев предупредили об отмене летних поездов в аэропорт.

Источник: Комсомольская правда

В октябре в Самарской области перестанут ходить электрички, которые перевозят пассажиров из областного центра в аэропорт. Об этом сообщили в самарской пригородной пассажирской компании.

«С 20 октября отменяются летние поезда № 6332/6331 Самара (06.56) — Курумоч (08.21) и № 6334/6333 Курумоч (12.10) — Самара (13.36)», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, в ноябре 2025 года из Самары и Тольятти запускают долгожданные автобусы в аэропорт Курумоч, которые будут перевозить пассажиров по регулируемым тарифам. Они охватят всю основную часть городов. Запланированы даже ночные рейсы. О маршруте новых автобусов № 222 и № 333, ценах за проезд и расписании — в материале «КП-Самара».