Летние электрички Самара — Курумоч отменяются с 20 октября

Напомним, в ноябре 2025 года из Самары и Тольятти запускают долгожданные автобусы в аэропорт Курумоч, которые будут перевозить пассажиров по регулируемым тарифам. Они охватят всю основную часть городов. Запланированы даже ночные рейсы. О маршруте новых автобусов № 222 и № 333, ценах за проезд и расписании — в материале «КП-Самара».