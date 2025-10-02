Вход в Эрмитаж сделают бесплатным в День учителя

С 2025 года в честь Всемирного дня учителей Государственный Эрмитаж открывает двери всех своих экспозиций для бесплатного посещения жителями и гостями Петербурга, сообщает пресс-служба музея.
Ежегодно 5 октября посетители смогут свободно осмотреть Главный музейный комплекс, Главный штаб, реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», дворец Меншикова, музей Императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I. Особенностью праздника станут бесплатные экскурсии по открытому хранилищу реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня».
Электронные билеты появятся на официальном сайте Эрмитажа поэтапно. Также в этот день их можно будет приобрести непосредственно в кассе музея, соблюдая живую очередь. Число бесплатных билетов ограничено возможностями каждого комплекса.
Посещение состоится по определённым сеансам, но посетители смогут находиться в музеях до самого закрытия.