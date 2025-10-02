Главу ГУ МЧС по КБР Михаила Надежина арестовали

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО начальника Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Михаила Надежина по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.