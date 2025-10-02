«Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Надежина Михаила Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок 1 месяц 30 суток», — сказали в пресс-службе.
Главу ГУ МЧС по КБР Михаила Надежина арестовали
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО начальника Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Михаила Надежина по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.