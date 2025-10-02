Омский аэропорт не нашел подрядчика для ремонта международного терминала

Аэропорт искал подрядчика для ремонта, в ходе которого нужно демонтировать двери в тамбуре, откосы и фасад, поставить металлические дверные блоки и доводчики в готовые проемы, обшить откосы и фасад металлом, нанести на стеклообои стойкую краску, поменять плинтусы, подоконники, утеплить откосы.