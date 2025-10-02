Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд оштрафовал российское издательство Ad Marginem

Суд оштрафовал на 800 тыс руб российское издательство Ad Marginem.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы на 800 тысяч рублей оштрафовал российское издательство Ad Marginem по делу о пропаганде ЛГБТ*-отношений (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено), сообщили РИА Новости в суде.

«ООО “АД Маргинем Пресс” назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей», — рассказали в суде.

За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения издательству грозил штраф в размере от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.