В Иркутске восстановят движение по улице Рабочего Штаба с 3 октября

В Иркутске восстановят движение по улице Рабочего Штаба. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, с 6:00 3 октября полностью откроют проезд. После успешного завершения работ по реконструкции напорных трубопроводов проезд стал доступен для всех видов транспорта.