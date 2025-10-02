В Иркутске восстановят движение по улице Рабочего Штаба с 3 октября

В Иркутске восстановят движение по улице Рабочего Штаба. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, с 6:00 3 октября полностью откроют проезд. После успешного завершения работ по реконструкции напорных трубопроводов проезд стал доступен для всех видов транспорта.
— Также возобновляется движение маршрутов общественного транспорта, которые следуют по этой улице. Автобусы и маршрутки возвращаются к прежнему режиму работы, — поделились в администрации.
Однако восстановление троллейбусного сообщения потребует дополнительного времени. Как сообщают в администрации, пуск троллейбусов запланирован на вторую декаду декабря, поскольку необходимо полностью восстановить контактную сеть, демонтированную на время ремонтных работ.