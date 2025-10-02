Петришенко: Беларусь в 2027 году может стать молодежной столицей СНГ

Важным проектом является также «Молодежная столица СНГ». В 2024 году решением Совета глав правительств столицей был выбран Ташкент. «Очень интересно прошли молодежные круглые столы, рассмотрены творческие и инновационные проекты. Это тоже важный объединяющий элемент. В этом году проект реализуется в городе Габала в Азербайджане. Следующий на очереди в 2026 году город Капан в Армении. Подготовлен проект решения, чтобы молодежной столицей в 2027 году стал Минск. Беларусь, как всегда, на самом высоком уровне сможет организовать и продемонстрировать все аспекты, которые позволяют развивать инициативу молодежи и претворять проекты в жизнь», — поделился мнением Игорь Петришенко.