Петришенко: Беларусь в 2027 году может стать молодежной столицей СНГ

Молодежный форум проходит в Минске в рамках председательства Беларуси в ЕЭАС. «Все делегации посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. У нас общая история и память о подвиге, который мы чтим во всех странах СНГ. Этот год проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — обратил внимание Игорь Петришенко.
По его словам, порядка 47 вузов из 7 стран объединены в сетевой университет. Это позволяет обмениваться опытом, налаживать контакты в молодежной среде и свидетельствует о том, что сфера образования взаимообменивается и дополняется лучшими практиками.
Вопрос, который сейчас актуален и развивается в рамках СНГ, — стимулирование молодежного предпринимательства. «Молодежь видит и включается в предпринимательский инновационно-экономический процесс. Нужно, чтобы их идеи находили практическое преломление и реализацию», — добавил первый заместитель генерального секретаря СНГ.
Важным проектом является также «Молодежная столица СНГ». В 2024 году решением Совета глав правительств столицей был выбран Ташкент. «Очень интересно прошли молодежные круглые столы, рассмотрены творческие и инновационные проекты. Это тоже важный объединяющий элемент. В этом году проект реализуется в городе Габала в Азербайджане. Следующий на очереди в 2026 году город Капан в Армении. Подготовлен проект решения, чтобы молодежной столицей в 2027 году стал Минск. Беларусь, как всегда, на самом высоком уровне сможет организовать и продемонстрировать все аспекты, которые позволяют развивать инициативу молодежи и претворять проекты в жизнь», — поделился мнением Игорь Петришенко.
Молодежная активность — катализатор всех новых идей. Их практическая реализация должна исходить также от молодежи. «Здесь очень важно развивать именно наше медиапространство, которое, в первую очередь, несет правду, искренность, доброту, традиционные ценности. Эта тематика сегодня находится в поле зрения и обсуждения. Будут новые идеи и подходы», — подчеркнул первый заместитель генерального секретаря СНГ.
Министр образования Беларуси Андрей Иванец отметил, что форум станет хорошей возможностью для знакомства, обмена мнениями по интересующим каждого молодого человека вопросам — образование и наука, цифровая повестка, реализация идей, инноваций стартап-движения. «Мы постарались, чтобы помимо диалогов, площадок, двойной дискуссии и встреч, вы смогли познакомиться с нашей страной, ее историей, культурой и еще раз увидеть, насколько Беларусь является дружелюбной, миролюбивой и открытой», — подытожил Андрей Иванец.