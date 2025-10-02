Ричмонд
Концентрация свинца превысила норму в 615 раз. Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный миксер, произведенный в Китае

Госстандарт запретил продавать в Беларуси китайский миксер из-за свинца.

Источник: Комсомольская правда

Госстандарт запретил продавать в Беларуси китайский миксер из-за свинца. Подробности сообщили в пресс-службе организации.

Под запретом оказался миксер торговой марки Normann AMX-474 (речь идет про артикул AMX-474). Указанная техника была произведена в Китае для компании Normann (Швеция). В указанном миксере было выявлено превышение допустимой концентрации свинца.

Так, в припое при норме не более 0,1% (1000 мг/кг) она составила 61,50% (615000 мг/кг). Таким образом, превышение оказалось в 615 раз. Указанную технику запрещено ввозить и продавать в Беларуси со 2 октября 2025 года.

Госстандарт запретил продавать в Беларуси китайский миксер из-за свинца. Фото: danger.gskp.by.

Ранее популярные китайские желейные и жидкие конфеты запрещены в Беларуси.

Тем временем власти Минска назвали, на какие профессии чаще всего идут учиться безработные.

Кроме того, Нацбанк Беларуси сказал об обмене валюты, которая светится в ультрафиолете.