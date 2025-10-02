Концентрация свинца превысила норму в 615 раз. Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный миксер, произведенный в Китае

Так, в припое при норме не более 0,1% (1000 мг/кг) она составила 61,50% (615000 мг/кг). Таким образом, превышение оказалось в 615 раз. Указанную технику запрещено ввозить и продавать в Беларуси со 2 октября 2025 года.