Концентрация свинца превысила норму в 615 раз. Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный миксер, произведенный в Китае

Госстандарт запретил продавать в Беларуси китайский миксер из-за свинца. Подробности сообщили в пресс-службе организации.
Под запретом оказался миксер торговой марки Normann AMX-474 (речь идет про артикул AMX-474). Указанная техника была произведена в Китае для компании Normann (Швеция). В указанном миксере было выявлено превышение допустимой концентрации свинца.
Так, в припое при норме не более 0,1% (1000 мг/кг) она составила 61,50% (615000 мг/кг). Таким образом, превышение оказалось в 615 раз. Указанную технику запрещено ввозить и продавать в Беларуси со 2 октября 2025 года.
