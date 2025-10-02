Ричмонд
Бывший глава сельсовета растратил из бюджета 130 тысяч рублей

В Башкирии экс-главу сельсовета осудят за растрату бюджета.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии перед судом предстанет бывший глава Старосубхангуловского сельсовета. Экс-чиновника, как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, обвиняют в растрате бюджетных средств.

По данным надзорного ведомства, в феврале 2023 года Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии и администрация Бурзянского района заключили соглашение о выделении в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» более миллиона рублей на благоустройство территории.

Обвиняемый заключил договоры с индивидуальным предпринимателем и коммерческой организацией и произвел полную оплату, однако работы по установке ограждений в микрорайоне Базал фактически выполнялись сотрудниками местной администрации, а часть строительных материалов была предоставлена знакомыми чиновника.

В результате местному бюджету был причинен ущерб на сумму более 130 тысяч рублей. Материалы возбужденного на экс-чиновника дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Белорецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.

