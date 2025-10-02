«Нужно обладать многими вещами». Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт сказал, кто следующим поедет на «Интервидение» от Беларуси

— Мы думаем об этом уже. Естественно, у нас нет кандидата. Но вопрос, конечно непростой. Нужно тонко подойти. Кроме хороших вокальных данных, большого диапазона, стабильных нот — это вообще не обсуждается, — нужно обладать еще многими вещами. Важно, как ты выглядишь, как ты себя там ведешь, как ты подаешь, — отметил Эйсмонт.