«Нужно обладать многими вещами». Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт сказал, кто следующим поедет на «Интервидение» от Беларуси

Иван Эйсмонт сказал, кто следующим поедет на «Интервидение» от Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт рассказал, кто следующим поедет на «Интервидение» от республики в эфире программы «Скажинемолчи», выходящей на телеканале «Беларусь 1».

Он высоко оценил участие белоруски Насти Кравченко в конкурсе «Интервидение», где белоруска заняла 6-е место в общем зачете. Эйсмонт отметил, что певица — и это было понятно на репетициях — однозначно входила в число фаворитов шоу.

Говоря же о том, кто будет представлять Беларусь на следующем конкурсе «Интервидении» в Саудовской Аравии, Эйсмонт подчеркнул, что считает правильным и целесообразным, если бы выбор и подготовка артиста была бы оставлена Белтелерадиокомпании.

— Мы думаем об этом уже. Естественно, у нас нет кандидата. Но вопрос, конечно непростой. Нужно тонко подойти. Кроме хороших вокальных данных, большого диапазона, стабильных нот — это вообще не обсуждается, — нужно обладать еще многими вещами. Важно, как ты выглядишь, как ты себя там ведешь, как ты подаешь, — отметил Эйсмонт.

Также глава Белтелерадиокомпании сказал о новом проекте «Фактор.by. Дети».

