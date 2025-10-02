Как определить вес разных продуктов с помощью ложки и не ошибиться в измерениях

Многие рецепты содержат указания «50 граммов сахара» или «30 мл растительного масла». Как отмерить нужный объем продукта, если под рукой нет кухонных весов? Сделать это можно с помощью обычной ложки. От чего зависит точность такого измерения, сколько граммов в столовой и чайной ложках и как определить с их помощью вес разных продуктов — в материале «Газеты.Ru».