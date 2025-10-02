Ричмонд
В Екатеринбурге оштрафовали отца Волкова* за финансирование ФБК**

В Екатеринбурге оштрафовали отца иноагента Волкова Михаила за финансирование ФБК.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей Михаила Волкова (отца иноагента Леонида Волкова*, оба включены в перечень террористов и экстремистов в России), обвиняемого в финансировании ФБК** (признан в России экстремистским и ликвидирован), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Признать Михаила Волкова виновным и назначить наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей», — озвучила решение судья.

* Признан в России иноагентом.

** Признан в России экстремистским и ликвидирован.