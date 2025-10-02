Ричмонд
Домик на крыше. Кто живет в палатке в центре Петербурга

В центре Петербурга вновь заметили палатку на крыше здания. Читатели поделились с «Фонтанкой» кадрами загадочного «домика».

На этот раз палатку увидели на крыше дома по улице Некрасова, 18, и Маяковского, 30. О каких-либо активностях вблизи странного сооружения очевидцы не сообщали.

В пресс-службе Центрального района «Фонтанке» рассказали о таинственной палатке. Оказалось, что это всего лишь палатка для капитального ремонта кровли, и никаких подобий «Карлсона, который живет на крыше», там нет.

Петербуржцы уже не в первый раз наблюдают подобные некапитальные сооружения на крышах в центре города. В начале июня читатели сообщили «Фонтанке» о палатке на крыше здания по Митавскому переулку, 10, и улице Восстания, 32. Очевидцы рассказывали, что в прошлом году там кто-то стирал и сушил белье.