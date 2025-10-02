В микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи начался капремонт детсада

Здание дошкольного отделения школы № 6 в микрорайоне Саввино городского округа Балашиха Московской области капитально отремонтируют в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Открыть детский сад после завершения работ планируют в 2026 году, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.
Площадь объекта — 1216,3 кв. м. В учреждении отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы. Кроме того, для детского сада закупят новую мебель и оборудование. Прилегающую территорию также масштабно обновят.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.