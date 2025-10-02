В ЛенВО рассказали, сколько всего призовут срочников в Петербурге

Всего на территории Ленинградского военного округа создано 316 призывных комиссий. В военкоматы будут вызваны более 63 тысяч молодых людей для уточнения сведений воинского учета и принятия решений о призыве, освобождении от него или предоставления отсрочки.
«Около 3 тысяч петербуржцев пополнят ряды Вооруженных Сил России осенью этого года. Большая часть из них будет служить в воинских частях, дислоцированных на территории Ленинградского военного округа», — сообщили в ЛенВО.
Всего на территории Ленинградского военного округа в ходе осеннего призыва в войска направят более 12 тысяч срочников из 10 субъектов РФ.
Ранее «Фонтанка» рассказала, что в Петербурге для призыва молодых людей будут использовать электронные повестки.