В ЛенВО рассказали, сколько всего призовут срочников в Петербурге

Около 3 тысяч новобранцев из Петербурга окажутся на срочной службе в ходе осеннего призыва. Большая часть из них будет служить в воинских частях на территории Ленинградского военного округа. Об этом рассказали в пресс-службе ЛенВО в четверг, 2 октября.

Источник: Фонтанка.ру

Всего на территории Ленинградского военного округа создано 316 призывных комиссий. В военкоматы будут вызваны более 63 тысяч молодых людей для уточнения сведений воинского учета и принятия решений о призыве, освобождении от него или предоставления отсрочки.

«Около 3 тысяч петербуржцев пополнят ряды Вооруженных Сил России осенью этого года. Большая часть из них будет служить в воинских частях, дислоцированных на территории Ленинградского военного округа», — сообщили в ЛенВО.

Всего на территории Ленинградского военного округа в ходе осеннего призыва в войска направят более 12 тысяч срочников из 10 субъектов РФ.

Ранее «Фонтанка» рассказала, что в Петербурге для призыва молодых людей будут использовать электронные повестки.