В ЛенВО рассказали, сколько всего призовут срочников в Петербурге

Около 3 тысяч новобранцев из Петербурга окажутся на срочной службе в ходе осеннего призыва. Большая часть из них будет служить в воинских частях на территории Ленинградского военного округа. Об этом рассказали в пресс-службе ЛенВО в четверг, 2 октября.