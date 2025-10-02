Петербургский депутат предложил сделать женские туалеты вдвое больше мужских

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев обратился в департамент градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ с предложением ввести нормы, согласно которым в женских общественных туалетах должно быть не менее чем вдвое больше санитарных приборов, чем в мужских. Об этом законодатель сообщил в своем Telegram-канале.