В Минприроды рассказали о поправках в Налоговый кодекс для охотников

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Поправки в Налоговый кодекс позволят охотникам оплачивать сбор за массовые виды пушной и пернатой дичи один раз в год, а не перед каждым получением разрешения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ.
Правительство одобрило ко второму чтению в Госдуме законопроект, который вносит изменения в Налоговый кодекс, поправки уточнят размер и принцип платы ставок за массовые виды охотничьих ресурсов.
«Нововведения, разработанные Минприроды России, позволят охотникам оплачивать сбор за массовые виды пушной и пернатой дичи один раз в год до получения разрешений на добычу. При этом объёмы и сроки добычи остаются, как и прежде, в пределах утвержденных нормативов», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, годовая ставка для массовых видов пушной добычи установлена в размере 600 рублей, пернатой — 700 рублей. В Минприроды отметили, что это позволит оптимизировать порядок уплаты средств — например, ставки сбора на глухаря, тетерева, фазана сегодня уплачиваются охотником перед каждым получением разрешения.
«Кроме того, законопроект устанавливает размер ставок на виды охотничьих ресурсов, которые уплачиваются отдельно за каждую добытую особь. К ним относятся, например, бурый медведь, косуля, кабан и другие виды животных. Размер таких ставок установлен более 20 лет назад, в 2003 году, и с тех пор не менялся», — добавили в министерстве.