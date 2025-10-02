В башкирском Белорецке обустроят туристический код центра города

Город Белорецк в Республике Башкортостан получил средства на развитие местного туристического кода. Финансирование выделено по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве предпринимательства и туризма региона.
В рамках мероприятий по обустройству планируется установка туристской навигации, туристско-информационного центра, ярмарочных и событийных зон, малых архитектурных форм, монтаж архитектурной подсветки зданий и другие работы. В результате город сможет укрепить свой статус популярного направления для путешественников и привлечь инвестиции для дальнейшего развития.
«Участие в проекте позволит нам функционально и с пользой для гостей, а также жителей города наполнить общественные пространства и обеспечить территорию понятной и удобной навигацией. Благоустройство территории положительно повлияет на создание интересного, привлекательного для туристов маршрута. В городе появится безопасная пешеходная зона для детей и взрослых, соединяющая весь центр Белорецка», — отметила глава администрации города Вероника Домнина.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.