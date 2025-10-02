Более 4000 призывников из Ростовской области пополнят ряды ВС РФ

Более 4000 срочников из Ростовской области должны пополнить Вооруженные Силы России в ходе осенней призывной кампании 2025 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий.
Набор новобранцев стартовал 1 октября, призывников будут отправлять в воинские части до конца текущего года.
— Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Срочники будут проходить службу во всех видах и родах Вооруженных Сил Российской Федерации, около 40% из них направят в части Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, — прокомментировал Дмитрий Водолацкий.
Некоторые молодые люди из Ростовской области традиционно пополнят Президентский полк комендатуры Московского Кремля. Также в войска отправятся около 100 казаков. Кроме того, на службу будут направлены более 500 человек, получивших военно-учетные специальности.
Напомним, всего в стране должны призвать 135 тысяч человек. Мероприятия осеннего призыва не имеют отношения к специальной операции. Новобранцев не планируют отправлять на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.
По всем вопросам, связанным с порядком призыва и прохождения военной службы, можно обратиться по единому номеру телефона «122».
