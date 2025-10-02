Более 4000 призывников из Ростовской области пополнят ряды ВС РФ

— Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Срочники будут проходить службу во всех видах и родах Вооруженных Сил Российской Федерации, около 40% из них направят в части Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, — прокомментировал Дмитрий Водолацкий.