Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 4000 призывников из Ростовской области пополнят ряды ВС РФ

Осенью 2025 года призывать на службу будут жителей Дона от 18 до 30 лет.

Источник: Комсомольская правда

Более 4000 срочников из Ростовской области должны пополнить Вооруженные Силы России в ходе осенней призывной кампании 2025 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий.

Набор новобранцев стартовал 1 октября, призывников будут отправлять в воинские части до конца текущего года.

— Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Срочники будут проходить службу во всех видах и родах Вооруженных Сил Российской Федерации, около 40% из них направят в части Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, — прокомментировал Дмитрий Водолацкий.

Некоторые молодые люди из Ростовской области традиционно пополнят Президентский полк комендатуры Московского Кремля. Также в войска отправятся около 100 казаков. Кроме того, на службу будут направлены более 500 человек, получивших военно-учетные специальности.

Напомним, всего в стране должны призвать 135 тысяч человек. Мероприятия осеннего призыва не имеют отношения к специальной операции. Новобранцев не планируют отправлять на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

По всем вопросам, связанным с порядком призыва и прохождения военной службы, можно обратиться по единому номеру телефона «122».

Подпишись на нас в Telegram.