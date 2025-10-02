13 ярмарок «Покупайте нижегородское» пройдет в регионе в октябре

«Ярмарки “Покупайте нижегородское” — отличная возможность для региональных предпринимателей и самозанятых повысить узнаваемость своей продукции и расширить клиентскую базу, а нижегородцам — приобрести товары по ценам от производителя. Администрации муниципалитетов предоставляют бесплатные торговые места на ярмарках, которые проводятся в том числе во время различных праздников и торжественных мероприятий. С начала этого года уже состоялось 209 таких ярмарок и запланировано ещё 26», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Он добавил, что наибольшее количество ярмарок в октябре будет работать в Сеченовском и Большеболдинском муниципальных округах. На ярмарках жители региона смогут приобрести продукты, товары ручной работы и изделия народных промыслов.
График проведения ярмарок ежемесячно корректируется с учетом предложений администраций муниципальных образований Нижегородской области.
Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. Полный график работы ярмарок и контактные данные ответственных лиц можно найти на сайте регионального Минпрома.
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии:
По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.
График проведения ярмарок:
3 октября:
— с. Сеченово, ул. Советская, д. 26 (ярмарка по реализации сельскохозяйственной продукции «Дары осени»);
4 октября:
— г. Богородск, ул. Ленина (День работника сельского хозяйства).
— г. Лысково, ул. Мичурина, д. 56а (Сельскохозяйственная ярмарка);
11 октября:
— г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 57 (День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности);
12 октября:
— с. Большое Болдино, ул. Кооперативная (Сельскохозяйственная ярмарка);
14 октября:
— р. п. Красные Баки, ул. Краснобаковская, д. 3, площадь у РЦДиК (Покровская ярмарка);
18 октября:
— с. Сеченово, ул. Советская, д. 26 (ярмарка по реализации сельскохозяйственной продукции «Дары осени»);
— р. п. Шатки, центральная площадь (День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности);
— г. Лукоянов, ул. Октябрьская, д. 45а (Ежегодная сельскохозяйственная ярмарка);
19 октября:
— с. Большое Болдино, ул. Кооперативная (Сельскохозяйственная ярмарка);
25 октября:
— р. п. Ковернино, центральная площадь (ул. Карла Маркса между сквером «Молодежный» и детской площадкой) и площадь ул. Карла Маркса (гастрономический фестиваль зеленых щей «Хороши зелены щи»);
— с. Сеченово, ул. Советская, д. 26 (ярмарка по реализации сельскохозяйственной продукции «Дары осени»);
— с. Гагино, ул. Коммунистическая, д. 10 (День сельского хозяйства и перерабатывающей продукции).