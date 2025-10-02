13 ярмарок «Покупайте нижегородское» пройдет в регионе в октябре

«Ярмарки “Покупайте нижегородское” — отличная возможность для региональных предпринимателей и самозанятых повысить узнаваемость своей продукции и расширить клиентскую базу, а нижегородцам — приобрести товары по ценам от производителя. Администрации муниципалитетов предоставляют бесплатные торговые места на ярмарках, которые проводятся в том числе во время различных праздников и торжественных мероприятий. С начала этого года уже состоялось 209 таких ярмарок и запланировано ещё 26», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.