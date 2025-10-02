Ричмонд
В Новосибирске в 2025 году откроют новый мост через 2-ю Ельцовку

Сооружение будет шире старого и позволит наладить двустороннее движение.

Источник: Комсомольская правда

Новый мост через реку 2-ю Ельцовку на улице Сухарной в Новосибирске планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году. Сейчас идут завершающие строительные работы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Как сообщили в мэрии, подрядчики приступили к устройству выравнивающего слоя проезжей части и бетонированию переходных плит. Эти конструкции соединят мост с насыпью.

Несущий каркас сооружения уже полностью готов. Новый мост длиной 23,8 метра станет значительно шире старого и обеспечит полноценное двустороннее движение. Для удобства жителей предусмотрены отдельные зоны для пешеходов.