В городе Верхняя Салда Свердловской области появился новый парк

На данный момент полностью завершены работы на 9 объектах, еще на 30 они вышли на финишную прямую. Так, в Ирбите к концу подошел первый этап благоустройства сквера на Серебрянке — подрядная организация уже приступила ко второму этапу. Там появятся пешеходные дорожки из гранитной плитки, функциональные зоны для детей и занятий спортом, новое озеленение, арт-объекты и архитектурная подсветка. Центральным элементом станет «каменный ручей». Пространство украсят скульптуры героев сказок Александра Пушкина.