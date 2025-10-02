В городе Верхняя Салда Свердловской области появился новый парк

Современное общественное пространство площадью 3,5 гектара появилось в городе Верхняя Салда в Свердловской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Парк имени Владислава Тетюхина стал одним из крупнейших проектов благоустройства в регионе, сообщили в областном департаменте информационной политики.
Работы по созданию этой территории велись с 2022 по 2025 год. На месте пустыря появились детские и спортивные площадки, велодорожки, скейт-парк, беседки, сцена и медиаэкран для проведения мероприятий. Установлены световые арки, фонтан, квадросфера, проложена сеть освещения, действует система видеонаблюдения. Для удобства жителей обустроены туалеты, торговые павильоны и выполнено ограждение.
«Важно, что все проекты проходят общественное обсуждение и действительно отражают запросы жителей. Благодаря поддержке губернатора Свердловской области Дениса Паслера, в рамках нацпроекта привлекается федеральное финансирование на создание среды, в которой хочется жить», — отметил и. о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов.
На данный момент полностью завершены работы на 9 объектах, еще на 30 они вышли на финишную прямую. Так, в Ирбите к концу подошел первый этап благоустройства сквера на Серебрянке — подрядная организация уже приступила ко второму этапу. Там появятся пешеходные дорожки из гранитной плитки, функциональные зоны для детей и занятий спортом, новое озеленение, арт-объекты и архитектурная подсветка. Центральным элементом станет «каменный ручей». Пространство украсят скульптуры героев сказок Александра Пушкина.
В Верхнем Тагиле с опережением графика продолжается благоустройство парка детства «Лукоморье» в северном микрорайоне. Завершены земляные работы, уложены дорожки, установлена сцена, продолжается укладка тротуарной плитки, монтаж ограждения и обустройство санитарной зоны. Подготавливается площадка под сухой фонтан, ведется обустройство автостоянки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.