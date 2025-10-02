Городские фонтаны ушли на «зимовку» в Нижнем Новгороде

Сезон фонтанов завершился в Нижнем Новгороде. Все городские фонтаны перестали работать на зиму, рассказали в департаменте благоустройства администрации города.
Сейчас специалисты проведут работу по консервации фонтанов: сюда входит слив воды, демонтаж оборудования, очистка камер, труд и поверхностей. А после там смонтируют защитные конструкции.
Напомним, что весь летний сезон в городе работали 22 фонтана.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что фонтаны в парке «Швейцария» отключили на зиму 1 октября.