Городские фонтаны ушли на «зимовку» в Нижнем Новгороде

Сейчас специалисты проведут работу по консервации фонтанов.

Источник: Нижегородская правда

Сезон фонтанов завершился в Нижнем Новгороде. Все городские фонтаны перестали работать на зиму, рассказали в департаменте благоустройства администрации города.

Сейчас специалисты проведут работу по консервации фонтанов: сюда входит слив воды, демонтаж оборудования, очистка камер, труд и поверхностей. А после там смонтируют защитные конструкции.

Напомним, что весь летний сезон в городе работали 22 фонтана.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что фонтаны в парке «Швейцария» отключили на зиму 1 октября.