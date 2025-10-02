Амбулатория села Падун в Тюменской области открылась после капремонта

Капитальный ремонт завершили в амбулатории села Падун Заводоуковского муниципального округа Тюменской области. Учреждение обновили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Специалисты отремонтировали кровлю и фасад здания врачебной амбулатории областной больницы № 12, заменили оконные и дверные блоки, системы отопления, электро- и водоснабжения, кондиционирования и вентиляции, пожарно-охранную сигнализацию, установили видеонаблюдение.
Медицинское учреждение оказывает помощь 2,5 тыс. жителей. В амбулатории разместились кабинеты врача и фельдшера, раннего выявления заболеваний, приема детского населения, прививочный и процедурный кабинеты и палата дневного стационара. Здание оснащено современной мебелью, медицинским оборудованием. Там созданы комфортные условия для пациентов, в том числе маломобильных граждан, и персонала.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.