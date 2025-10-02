Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Амбулатория села Падун в Тюменской области открылась после капремонта

Медучреждение обслуживает более двух тысяч жителей.

Капитальный ремонт завершили в амбулатории села Падун Заводоуковского муниципального округа Тюменской области. Учреждение обновили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Специалисты отремонтировали кровлю и фасад здания врачебной амбулатории областной больницы № 12, заменили оконные и дверные блоки, системы отопления, электро- и водоснабжения, кондиционирования и вентиляции, пожарно-охранную сигнализацию, установили видеонаблюдение.

Медицинское учреждение оказывает помощь 2,5 тыс. жителей. В амбулатории разместились кабинеты врача и фельдшера, раннего выявления заболеваний, приема детского населения, прививочный и процедурный кабинеты и палата дневного стационара. Здание оснащено современной мебелью, медицинским оборудованием. Там созданы комфортные условия для пациентов, в том числе маломобильных граждан, и персонала.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.