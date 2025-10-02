В Адыгее прошла первая Кавказская школа по экспериментальным исследованиям

Первая Кавказская школа по экспериментальным исследованиям и когнитивным наукам проходила с 17 по 21 сентября на базе Адыгейского государственного университета (АГУ) в соответствии с целями национальных проектов «Молодежь и дети» и «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщили в вузе.
Основные направления школы включали билингвизм, психо- и нейролингвистику, клиническую лингвистику и языковую политику. Особое внимание было уделено экспериментальным методам исследования языкового разнообразия в цифровую эпоху. Участники в том числе обсуждали, почему нельзя рассматривать язык вне его социокультурного контекста и как это понимание влияет на подходы к языковой политике в полиэтничных регионах. Финальным событием школы стала конференция «Экспериментальные исследования и когнитивные науки», на которой выступили специалисты из России, Европы и Азии.
«Сегодня мы изучаем особенности адыгейского языка и регионального языкового пространства, выходя в нейролингвистику и клиническую лингвистику — к строгому анализу связей между работой мозга и языком. Кавказская школа по экспериментальным исследованиям и когнитивным наукам — наш первый опыт в таком формате, и мы рассчитываем, что он станет доброй кавказской традицией. Она открывает для лингвистов новые возможности: дает актуальные компетенции и расширяет профессиональный инструментарий», — отметила один из организаторов школы, руководитель Лаборатории экспериментальной лингвистики АГУ Сусанна Макерова.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.