В Адыгее прошла первая Кавказская школа по экспериментальным исследованиям

«Сегодня мы изучаем особенности адыгейского языка и регионального языкового пространства, выходя в нейролингвистику и клиническую лингвистику — к строгому анализу связей между работой мозга и языком. Кавказская школа по экспериментальным исследованиям и когнитивным наукам — наш первый опыт в таком формате, и мы рассчитываем, что он станет доброй кавказской традицией. Она открывает для лингвистов новые возможности: дает актуальные компетенции и расширяет профессиональный инструментарий», — отметила один из организаторов школы, руководитель Лаборатории экспериментальной лингвистики АГУ Сусанна Макерова.