В подмосковном поселке Развилка благоустроили набережную Ащеринского пруда

В ходе благоустройства на набережной были созданы пешеходные дорожки, установлена система освещения и размещены комфортные зоны отдыха с архитектурными формами. Особое внимание было уделено безопасности территории — там работают камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Это позволяет проводить круглосуточный мониторинг и оперативно реагировать на любые инциденты. Кроме того, для удобства жителей установлены новые скамейки, урны и проведено озеленение.