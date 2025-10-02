Ричмонд
В подмосковном поселке Развилка благоустроили набережную Ащеринского пруда

Там появились пешеходные дорожки и комфортные зоны отдыха с архитектурными формами.

Набережную Ащеринского пруда обновили в поселке Развилка Московской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«Мы создали современное, безопасное и функциональное место, отвечающее современным требованиям, где каждому будет приятно проводить время. Новое общественное пространство стало комфортной зоной отдыха для жителей всех возрастов», — отметил заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Михаил Лосев.

В ходе благоустройства на набережной были созданы пешеходные дорожки, установлена система освещения и размещены комфортные зоны отдыха с архитектурными формами. Особое внимание было уделено безопасности территории — там работают камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Это позволяет проводить круглосуточный мониторинг и оперативно реагировать на любые инциденты. Кроме того, для удобства жителей установлены новые скамейки, урны и проведено озеленение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.