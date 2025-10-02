Ричмонд
Специалисты объяснили зеленый цвет воды Минского моря

Специалисты сказали, с чем связан зеленый цвет воды Минского моря.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты объяснили зеленый цвет воды Минского моря. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В интернете появились фото Минского море, которое с конца сентября 2025 года изменило цвет и стало зеленым. Пользователи, комментируя снимки, интересуются, не нанесет ли вред данный цвет воды угроз жизни и здоровью человека. Кроме того, они предполагали о возможном нанесении вреда окружающей среде.

Специалисты Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды пояснили, что позеленевшая вода является не новшеством, а тенденцией последних лет. Они заметили, что зеленый цвет воды говорит включении своеобразного механизма биологического самоочищения. Это естественный природный процесс, возникающий в момент обилия солнечных лучей. Специалисты добавили, что названный процесс никак не связан с деятельностью человека.

