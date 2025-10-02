Специалисты объяснили зеленый цвет воды Минского моря

Специалисты Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды пояснили, что позеленевшая вода является не новшеством, а тенденцией последних лет. Они заметили, что зеленый цвет воды говорит включении своеобразного механизма биологического самоочищения. Это естественный природный процесс, возникающий в момент обилия солнечных лучей. Специалисты добавили, что названный процесс никак не связан с деятельностью человека.