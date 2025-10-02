Библиотека нового поколения открылась в свердловском селе Бутка

Обновленная библиотека сочетает в себе стиль уральской избы и современное мультимедийное пространство. Для разных возрастных групп организованы специальные пространства: читальня — для взрослых, светелка — для молодежи, горенка — для детей, а также общая зона «избы» и горница — для проведения мероприятий. В фойе создана тематическая зона с элементами традиционного жилища — русской печью и деревенской утварью. Отдельное место занимает экоуголок — «место силы», где можно услышать звуки природы.