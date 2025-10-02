Библиотека нового поколения открылась в свердловском селе Бутка

Модельная библиотека, созданная по национальному проекту «Семья», начала работу в селе Бутка Талицкого муниципального округа Свердловской области. Это уже третье подобное модернизированное учреждение в округе, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Обновленная библиотека сочетает в себе стиль уральской избы и современное мультимедийное пространство. Для разных возрастных групп организованы специальные пространства: читальня — для взрослых, светелка — для молодежи, горенка — для детей, а также общая зона «избы» и горница — для проведения мероприятий. В фойе создана тематическая зона с элементами традиционного жилища — русской печью и деревенской утварью. Отдельное место занимает экоуголок — «место силы», где можно услышать звуки природы.
Для посетителей всех возрастов доступны ноутбуки с выходом в интернет, интерактивное оборудование, шахматные комплекты, фотоаппаратура, проекторы, кукольный театр, сенсорные панели, а также удобные рабочие зоны для чтения, творчества и образовательных мероприятий. Значительно обновлен и книжный фонд. Закуплено около тысячи изданий, включая научно-популярную, художественную, справочную литературу, книги по психологии, истории, этнографии, культуре и традициям Урала и Сибири.
«Библиотеки нового поколения становятся для жителей не только местом, где можно взять книгу, но и настоящим общественным пространством — доступным, современным, наполненным жизнью. Особенно важно, что в таких проектах сохраняется и подчеркивается культурная идентичность территории. В Бутке удалось объединить традиции и новейшие форматы», — отметил заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин.
Отметим, всего на Среднем Урале функционирует 31 учреждение нового поколения. Еще одно откроется до конца года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.