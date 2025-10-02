Западня из собственного хлама: уфимку с синдромом Плюшкина завалило мусором в своей же квартире

В Уфе спасатели освободили 62-летнюю жительницу Советского района, которая оказалась запертой в собственной квартире из-за большого количества хлама. Инцидент, как сообщает пресс-служба городского Управления гражданской защиты, произошел после обращения соседей в единую дежурно-диспетчерскую службу.
По данным УГЗ, прихожая квартиры уфимки была полностью забита вещами, что характерно для так называемого синдрома Плюшкина. Из-за образовавшихся завалов дверь не открывалась ни внутрь, ни наружу. Женщина, оказавшаяся в западне, звала на помощь, и соседи, услышав ее крики, вызвали спасателей.
Для оказания помощи специалистам пришлось использовать слесарный инструмент, чтобы вскрыть дверь. Уфимку освободили — ее обнаружили зажатой между дверью и нагромождением вещей. Медицинская помощь женщине не потребовалась.
