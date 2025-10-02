Западня из собственного хлама: уфимку с синдромом Плюшкина завалило мусором в своей же квартире

По данным УГЗ, прихожая квартиры уфимки была полностью забита вещами, что характерно для так называемого синдрома Плюшкина. Из-за образовавшихся завалов дверь не открывалась ни внутрь, ни наружу. Женщина, оказавшаяся в западне, звала на помощь, и соседи, услышав ее крики, вызвали спасателей.