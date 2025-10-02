В Ангарске 42 пострадавших при хлопке газа поучат денежные выплаты

Из резервного фонда выделены средства для компенсационных выплат. 34 человека получат по 15 тысяч рублей, шестерым гражданам окажут помощь в приобретении необходимых вещей, а двум пострадавшим выплатят по 150 тысяч рублей в связи с полной утратой необходимого имущества.