В Ангарске 42 пострадавших при хлопке газа поучат денежные выплаты

Администрация Ангарского округа организовала комплексную помощь жителям дома № 12 в 12 микрорайоне, где произошел хлопок газа. Финансовую поддержку получат 42 пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
— На сегодня уже 11 собственников переехали в муниципальное маневренное жилье. Семьям помогли и с переездом, — сказала начальник Управления по социальной политике администрации Ангарского округа Анна Брянская.
Из резервного фонда выделены средства для компенсационных выплат. 34 человека получат по 15 тысяч рублей, шестерым гражданам окажут помощь в приобретении необходимых вещей, а двум пострадавшим выплатят по 150 тысяч рублей в связи с полной утратой необходимого имущества.