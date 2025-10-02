Ричмонд
В Татарском театре оперы и балета сменился главный дирижер

Андрей Аниханов занял место Рената Салаватова, руководившего оркестром более 20 лет.

Источник: пресс-служба ТАГТОиБ

Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля возглавил новый главный дирижер — Андрей Аниханов. Он сменил на этом посту Рената Салаватова, руководившего оркестром с 2003 года. Об этом сообщает пресс-служба ТАГТОиБ.

Аниханов уже более 15 лет сотрудничает с казанским театром. В последние годы он выступал музыкальным руководителем ключевых премьер, включая оперу «Жизнь за царя» Глинки и балеты «Грек Зорба» и «Лебединое озеро». В середине декабря маэстро возглавит гастроли театра в Китае, где будут представлены «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот».

Новый главный дирижер — выпускник Санкт-Петербургской консерватории, заслуженный артист России с богатым опытом работы в Михайловском театре, Ростовском музыкальном театре и Волгоградском симфоническом оркестре. Ренат Салаватов, занимавший пост более двух десятилетий, продолжит карьеру в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая.