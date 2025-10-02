В Татарском театре оперы и балета сменился главный дирижер

Аниханов уже более 15 лет сотрудничает с казанским театром. В последние годы он выступал музыкальным руководителем ключевых премьер, включая оперу «Жизнь за царя» Глинки и балеты «Грек Зорба» и «Лебединое озеро». В середине декабря маэстро возглавит гастроли театра в Китае, где будут представлены «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот».