Александр Тыгин объяснил, куда обращаться при отсутствии тепла в доме

«Обязательно потребитель должен проинформировать свой субъект управления о том, что у него что-то не так. Как правило, в этот период это звучит примерно так: В спальне вроде всё хорошо, в зале тепла нет. Это говорит о том, что один стояк пошел, а другой нет», — сказал спикер.
Тыгин отметил, что обращение в управляющую компанию или товарищество собственников жилья о таких случаях должно быть зарегистрировано. Более того, необходимо попросить номер заявки.
«Мы должны получить номер, это положено по закону. Это нам в дальнейшем позволяет отреагировать. Если нет обратной связи от управляющей компании, то выходите в органы местного самоуправления, которые отвечают за тепло, Госжилинспекцию или прокуратуру. В зависимости от этого мы принимаем решения», — подчеркнул он.
По словам начальника Госжилинспекции, отопительный сезон в Татарстане объявлен, соответственно, в каждый объект должно поступать тепло.