Под Красноярском пять дней ищут семью туристов с ребенком

Под Красноярском в таежном лесу бесследно пропала семья опытных туристов — двое взрослых с пятилетней дочкой. Они отправились в поход в сторону горы Буратинка, после чего с ними прервалась связь. В поисках задействованы более 80 человек, включая местных охотников и рыбаков, а также вертолет и беспилотники. По предварительной информации, семья могла стать жертвой нападения медведя — хищника запечатлел беспилотник. СК уже завел уголовное дело.