«Белавиа» объявила о продаже билетов из Минска на Шри-Ланку, назвав цены

Стоимость билетов из Минска на Шри-Ланку в одну сторону составит от 1286 рублей, а туда и обратно — от 2528 рублей. Рейсы будут выполняться по вторникам с вылетом из Минска в 02.10 и прибытием в аэропорт Маталла в 14.00. Обратно самолет будет вылетать в 16.00 и приземляться в Минске в 23.30.