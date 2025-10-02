«Белавиа» объявила о продаже билетов из Минска на Шри-Ланку, назвав цены. Подробности озвучили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.
«Опытные путешественники, вы этого ждали!» — отметили в пресс-службе.
В «Белавиа» обратили внимание, что с 28 октября 2025 года будут открыты прямые рейсы из Минска в аэропорт Маталла. Купить билеты можно уже сейчас: и на сайте белорусского авиаперевозчика, в офисах продаж, у агентов, у туроператоров.
Стоимость билетов из Минска на Шри-Ланку в одну сторону составит от 1286 рублей, а туда и обратно — от 2528 рублей. Рейсы будут выполняться по вторникам с вылетом из Минска в 02.10 и прибытием в аэропорт Маталла в 14.00. Обратно самолет будет вылетать в 16.00 и приземляться в Минске в 23.30.
«Покупая билет на сайте, в строке поиска вводите Хамбантота — ближайший крупный город к аэропорту Маттала, или Коломбо», — уточнили в пресс-службе «Белавиа».
Тем временем Шри-Ланка меняет визы по прилету на заранее оформленные онлайн.
