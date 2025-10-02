МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Омской области

В среду, 1 октября, областное ГУ МЧС со ссылкой на ежедневный бюллетень погоды Обь-Иртышского УГМС предупредило, что в ночь на 3 октября в регионе ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. В том числе в виде мокрого снега.
В отдельных районах возможны порывы ветра до 18 м/с. Днем 3 октября в отдельных районах ожидались порывы ветра в 15−20 м/с.
В связи с ухудшением погоды ведомство рекомендовало не находиться во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач. Кроме того, избегать шатких конструкций, не парковать под ними авто.
"Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подъездах зданий.
При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций сообщайте о них по телефону 101", — напомнили в ГУ МЧС.
Ранее «КП Омск» писала, что в Омске был установлен рекорд теплой сентябрьской погоды.