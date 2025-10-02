В 2025 году на Урале обновят 285 км областных дорог

В активной стадии
Автодорога Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов продолжает обновляться в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас работы ведутся сразу на семи участках транспортной артерии региона, которая входит в Демидовский маршрут — национальный туристический маршрут, проходящий по территории Свердловской области.
Ремонт 70 км трассы необходим, чтобы сделать доступ к уральским достопримечательностям ещё более удобным. Работы идут в активной стадии, всё — для безопасности и комфорта автопутешественников. Дорожно-строительный сезон подходит к концу, мы заканчиваем работы и на других трассах Свердловской области.
По автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов можно проехать к озеру Таватуй, скалам Семь Братьев, многочисленным турбазам, горнолыжным комплексам «Гора Ежовая» и «Гора Белая». На данный момент полностью завершены работы на участке с 59 по 71 км, в районе поворота на Верх-Нейвинск. Заканчивается ремонт на участке с 29 по 58 км, близок к завершению отрезок от Новой Ляли в сторону Серова (с 323 по 352 км).
Ещё один ремонтируемый участок находится в зоне наиболее интенсивного движения — в пределах Екатеринбургской агломерации. Речь идёт об отрезке Серовского тракта с 297 по 309 км, от Верх-Нейвинска к столице Урала. В ходе ремонта специалисты уложили здесь 90 тысяч квадратных метров асфальтобетона.
Обновлённое дорожное полотно уже готово: дорожники восстановили пять водопропускных труб, сейчас укрепляют обочины и устанавливают ограждения. В ближайшее время здесь появится новая разметка и дорожные знаки.
Ключевой элемент
На данный момент специалисты приступили к асфальтированию дополнительных полос на расширяемом участке Екатеринбургской кольцевой автодороги. Это один из ключевых элементов транспортной системы региона.
«На участке ЕКАД от Тюменского до Режевского трактов началась укладка верхнего слоя толщиной 12 см — из особо прочного асфальтобетона, рассчитанного на экстремальные нагрузки, — сообщил Денис Паслер. — Такая технология обеспечит дополнительную устойчивость и долговечность покрытия, учитывая рост трафика и высокую нагрузку. Вместо двух полос на этом отрезке появится шесть, по три в каждую сторону. Это повысит пропускную способность и безопасность движения по магистрали».
До четырёх полос
Стоит также отметить, что в начале сентября Денис Паслер дал старт строительству путепровода на трассе Екатеринбург — Курган в районе Логиново. О возведении данного объекта уральцы просили около тридцати лет. Это будет современное четырёхполосное строение с освещением и соответствующими развязками.
Ранее свердловчане неоднократно жаловались, что вынуждены часами стоять в километровых пробках на железнодорожном переезде. Благодаря новому путепроводу будет ликвидировано одноуровневое пересечение с железной дорогой, а федеральная трасса расширится до четырёх полос с разделением встречных потоков барьерным ограждением. Кроме того, специалисты построят подходы и разворотные петли (для удобной связи с населёнными пунктами).
Первый этап строительства планируется завершить к концу 2027 года. В рамках контракта будет возведён мост протяжённостью более 30 метров и шириной 26 метров. Сооружение позволит сократить время в пути, избавиться от регулярных заторов, повысить пропускную способность и уровень безопасности, а заодно простимулирует развитие экономики района и повысит туристический потенциал.