В 2025 году на Урале обновят 285 км областных дорог

По автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов можно проехать к озеру Таватуй, скалам Семь Братьев, многочисленным турбазам, горнолыжным комплексам «Гора Ежовая» и «Гора Белая». На данный момент полностью завершены работы на участке с 59 по 71 км, в районе поворота на Верх-Нейвинск. Заканчивается ремонт на участке с 29 по 58 км, близок к завершению отрезок от Новой Ляли в сторону Серова (с 323 по 352 км).