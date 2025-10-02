Ученые выявили загрязнение уникальных озер на западе Крымского полуострова

Она отметила, что за последние сто лет рассолы Перекопской группы полностью изменили свой состав из-за интенсивной антропогенной нагрузки, возникшей с 1930-х годов. Определенное влияние на гидрохимический режим этих акваторий также оказывало поступление пресной воды из Северо-Крымского канала во время его эксплуатации. Некоторые водоемы Евпаторийской группы, такие как Богайлы и Кызыл-Яр, подверглись сильному распреснению из-за деятельности человека. Например, в начале 1970-х годов в озеро Богайлы систематически попадали отходы производства совхоза имени Фрунзе и его птицефабрики.