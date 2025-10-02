Ученые выявили загрязнение уникальных озер на западе Крымского полуострова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выявили загрязнение уникальных соленых озер на западе Крымского полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученые Санкт-Петербургского государственного университета совместно со специалистами Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции провели масштабное исследование и выявили загрязнение уникальных соленых водоемов Евпаторийской группы на западе Крымского полуострова. Анализы образцов воды и лечебных грязей показали, что главным фактором негативных изменений является антропогенное воздействие», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Крымский полуостров обладает уникальными солеными водоемами. Озера Сасык-Сиваш и Кояшское привлекают туристов необычным розовым цветом воды. Другие, например Сакское и Чокракское, известны целебными грязями.
По данным пресс-службы, доцент кафедры гидрогеологии и инженерной геологии СПбГУ Елена Каюкова и профессор кафедры геохимии СПбГУ Марина Чарыкова получили грант Российского научного фонда на комплексное изучение всех групп крымских водоемов. В рамках этой работы было проведено детальное исследование Евпаторийской группы. Пробоотбор материала исследователи провели в июле 2025 года.
«В сотрудничестве с представителями Крымской ГГРЭС мы отобрали пробы трех групп озер на западе Крыма — Евпаторийской, Тарханкутской и Перекопской — и получили образцы озерных вод и грязей. По результатам исследования можно уверенно сказать, что влияние деятельности человека оказало гораздо большее воздействие на экосистемы соляных озер Крыма, чем климатические изменения», — привели в пресс-службе слова Каюковой.
Она отметила, что за последние сто лет рассолы Перекопской группы полностью изменили свой состав из-за интенсивной антропогенной нагрузки, возникшей с 1930-х годов. Определенное влияние на гидрохимический режим этих акваторий также оказывало поступление пресной воды из Северо-Крымского канала во время его эксплуатации. Некоторые водоемы Евпаторийской группы, такие как Богайлы и Кызыл-Яр, подверглись сильному распреснению из-за деятельности человека. Например, в начале 1970-х годов в озеро Богайлы систематически попадали отходы производства совхоза имени Фрунзе и его птицефабрики.
Планы работы.
Как рассказали в университете, в планах экспертов комплексное изучение всех крымских соляных озер с целью выявления водоемов, утративших свои уникальные лечебные свойства. На основе этих данных будут подготовлены предложения по улучшению санаторно-курортной деятельности, развитию учебного и туристического потенциала, а также по рациональному хозяйственному использованию ценных природных объектов.