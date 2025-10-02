Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске обсудили подготовку к сезону гриппа и профилактику вирусных инфекций

Большее число заболевших среди детей от 0 до 2 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В администрации Иркутска прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам профилактики социально значимых заболеваний. Как сообщили в администрации областного центра, в городе сохраняется положительная динамика роста заболеваемости ОРВИ. Наибольшее количество случаев зарегистрировано среди детей от 0 до 2 лет и организованных групп детей 7−14 лет.

При этом общие показатели заболеваемости среди населения на 6% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, а среди детей — на 15% ниже. Эпидемиологические пороги не превышены.

— Особое внимание уделили организации прививочной кампании против гриппа. В рамках национального календаря профилактических прививок иммунизация проводится бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления. В медицинских организациях представлен выбор противогриппозных вакцин, — поделились в администрации.

В школах и детских садах Иркутска введены дополнительные противоэпидемические меры. Ежедневно проводятся «утренние фильтры» для выявления воспитанников и сотрудников с признаками ОРВИ, ведется постоянный контроль посещаемости.