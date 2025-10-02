Ричмонд
Омичку будут судить за финансирование религиозной организации Украины

По мнению следствия, женщина посягала на основы конституционного строя и безопасность РФ.

Источник: Комсомольская правда

Октябрьский районный суд Омска приступает к рассмотрению дела омички, обвиняемой в посягательствах на основы конституционного строя и безопасности России. Женщина финансировала деятельность одной из религиозных организаций Украины, признанной на территории нашей страны нежелательной.

Как установило следствие, в период с декабря 2022 года по сентябрь 2023-го омичка собирала деньги и перевела этой самой организации, расположенной на территории Украины, 53 780 рублей со своего расчетного счета.

Конкретная статья УК РФ, по которой будут судить омичку, в сообщении Октябрьского районного суда не приводится.